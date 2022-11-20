Агент Бурмистрова отреагировал на информацию о выводе игрока из состава «Ак Барса»

Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Александра Бурмистрова, отреагировал на слухи, появившиеся в СМИ, о возможном отстранении 31-летнего игрока из состава казанцев из-за конфликта с главным тренером Олегом Знарком.
«Ничего комментировать на сегодняшний день не буду. Нужно время», — заявил Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Бурмистров в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за «Ак Барс» 26 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Казанский клуб в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. «Ак Барс» с 32 очками после 31 игры занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
В следующей игре казанцы сыграют на выезде с новосибирской «Сибирью» 21 ноября.
- 20 ноября 2022
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