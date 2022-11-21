Тренер «Сибири» Мартемьянов рассказал, за счёт чего сибиряки переломили игру с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча с «Ак Барсом» (4:2) и объяснил, почему команда из Новосибирска тяжело провела первые два периода.

«Тяжёлый, неоднозначный матч. Сегодня встречались с очень мощной командой, играющей в атаке. Достаточное количество мастеров. Что мы смогли противопоставить: это чёткую оборону, сыграть на контратаках. Сегодня хорошо сработало большинство, в обороне много блокированных бросков достаточно. Напомнило немножко прошлогоднюю команду. Парни бились до конца, доставали эмоции из себя. За 20 дней 10 игр, очень сложно. Спасибо парням, что отдали и силы, и душу победе.



Тяжеловато смотрелись первые 40 минут? Здесь два фактора сыграло: и мы тяжеловатые, и соперник заряжен был. Думаю, что после Омска, СКА, они заряжены были на победу, приехали за очками. Но нам очки тоже нужны. Парни терпят, как можем восстанавливаем, как можем эмоции даём, достаём из них. Тем более, состав у нас урезанный: болезни, какие-то вирусы непонятные. Ну и травмы пошли.



Откуда эмоции на третий период? Обратили внимание, что мы шли в единоборства и не выигрывали их. Парни злее, правильнее стали входить в единоборства. Игра стала получаться. Упростили игру, побольше бросали с любых позиций, выходили попроще. Взяли пример с Казани, ничего в этом страшного нет.



Состояние Шашкова? Шашков с температурой всю поездку проехал. Буквально только в Уфе в зал сходили и сейчас на лёд вышли. Вышел и Шаров по-моему не в очень боевом состоянии. И Яковлев полторы тренировки провёл: сразу в бой. Больше ставить уже больше некого было», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.