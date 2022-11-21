Тренер «Барыса» — о победе над «Салаватом»: выход из-под давления был важным моментом

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) и оценил игру хоккеиста астанчан Джесси Грэма.

«Хорошая командная победа. Нам удалось достаточно мобильно сыграть в зоне атаки. У нас был хороший баланс. Когда не могли цепляться, неплохо строили оборону. Были сложности при выходе из-под давления. «Салават Юлаев» здорово играет эти моменты. Ребята молодцы, справились. Где были какие-то ошибки, ловили шайбу на себя. Никита Бояркин достаточно уверенно сыграл — особенно во втором периоде, когда соперник поддавил и удаления пошли. Отдельная благодарность болельщикам за поддержку.

Можно сказать, что сегодня было важным выдержать скорости? Да, это было важно. Мы уже играли третий матч с «Салаватом Юлаевым». Первый матч — практически без вариантов. В дальнейшем нам удалось подправить какие-то моменты. Выход из-под давления был достаточно важным моментом. Там, где это нам не удавалось, переходили в сильную позиционную оборону. Здесь и на себя ловили, и Никита Бояркин уверенно сыграл.

Почему Джесси Грэм не может раскрыть свой потенциал? Наверное, я бы не стал говорить, что он не может раскрыть свой потенциал. Джесси Грэм — старательная командный игрок, много трудится. Разные лиги. Я уже говорил об этом. Вначале, когда все команды вкатывались, был немножко другой хоккей. Сейчас все команды играют на результат, мало свободного пространства и времени. Как мне кажется, он прогрессирует. Когда его брали, знали, что это игрок для большинства. Но это не бросающий игрок, не забивающий много. Сегодня забил, молодец», — цитирует Скабелку Shaiba.kz

После победы «Барыс» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч клуб из Астаны проведёт дома с «Ак Барсом» 23 ноября.