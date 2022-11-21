«Ак Барс» опустился на 8-е место на Востоке. Впереди матч с занимающим 9-е место «Барысом»
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В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» на своём льду играла с «Ак Барсом». Победу со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) одержали хозяева.
После победы «Трактора» над «Амуром» (3:2) казанский клуб опустился на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка по итогам 32 матчей. Следующий матч «Ак Барс» сыграет в Астане с местным «Барысом» 23 ноября. Клуб из Казахстана находится сразу за казанцами — на девятом месте в таблице Востока, набрав 30 очков.
Подопечные Олега Знарка потерпели пятое поражение в шести последних матчах. «Ак Барс» является худшей командой Востока по количеству побед в основное время. У казанцев всего семь таких побед.
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