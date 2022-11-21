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Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич признан второй звездой прошедшей игровой недели в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич признан второй звездой прошедшей игровой недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига объявила имена трёх лучших игроков прошедшей недели, сообщается на сайте лиги.

Третьей звездой недели признан голкипер «Сиэтл Кракен» Мартин Джонс. 32-летний вратарь выиграл два матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) и «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ) с процентом отражённых бросков — 93,2 и коэффициентом надёжности — 1,90.

Второе место занял российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Во последнем матче с «Анахаймом» (6:2) 27-летний форвард набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности составил «+4». Он был признан первой звездой матча. Всего за неделю Бучневич набрал 7 (3+4) очков.

Первой звездой недели признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадский нападающий «пингвинов» в матче с «Чикаго» (5:3) набрал 4 (1+3) очка и стал первой звездой матча.

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