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30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто» в овертайме

30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто» в овертайме
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 16-й минуте Ноа Добсон открыл счёт в матче. Ему ассистировали Себастьян Ахо и Мэтью Барзал. На 25-й минуте сравняли счёт хозяева после точного выстрела Джона Тавареса. Ему с пасами помогли Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Ещё через десять минут вывел хозяев вперёд Остон Мэттьюс после точных передач Тимоти Лильергена и Расмуса Сандина. В овертайм игру перевёл Джош Бейли на 58-й минуте, где Энтони Бовиллье решил исход матча.

Примечательно, что ворота команды гостей защищал россиянин. Илья Сорокин совершил 30 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Добсон (Ахо, Барзал) – 15:21 (5x5)   1:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 24:49 (5x4)   2:1 Мэттьюс (Лильегрен, Сандин) – 34:06 (5x5)   2:2 Бейли – 57:02 (5x5)   2:3 Бовиллье (Нельсон, Добсон) – 61:56 (3x3)
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