30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто» в овертайме

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 16-й минуте Ноа Добсон открыл счёт в матче. Ему ассистировали Себастьян Ахо и Мэтью Барзал. На 25-й минуте сравняли счёт хозяева после точного выстрела Джона Тавареса. Ему с пасами помогли Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Ещё через десять минут вывел хозяев вперёд Остон Мэттьюс после точных передач Тимоти Лильергена и Расмуса Сандина. В овертайм игру перевёл Джош Бейли на 58-й минуте, где Энтони Бовиллье решил исход матча.



Примечательно, что ворота команды гостей защищал россиянин. Илья Сорокин совершил 30 сейвов.