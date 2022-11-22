Главный тренер «Сочи» Светлов: сегодня в КХЛ и НХЛ культ больших вратарей

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру голкипера клуба Артемия Плешкова и рассказал, как влияет рост вратарей на их игру.

«Рост Плешкова — 179 сантиметров, не тяжело ли ему будет в современном профессиональном хоккее, где большинство вратарей — под 190 сантиметров и выше? У нас в клубе очень детальную работу с голкиперами проводит тренер Олег Ромашко, в молодой линии идёт конкуренция вратарей разных габаритов и стилей — Михаила Бердина, возвращение которого с нетерпением ждём, Третьяка, Плешкова, Вячеслава Бутееца. Впереди половина сезона, у каждого есть свои козыри. Кто-то ещё может подрасти.



Да, сегодня и в КХЛ, и особенно в НХЛ культ больших вратарей. При том столпотворении, которое наблюдается на пятачках маленьких площадок, голкиперы очень часто работают своей фактурой — по площадям. Плюс чем ты выше, тем лучше обзорность.



Но в моём поколении прославился легендарный Владимир Мышкин, а в КХЛ последних лет моду диктовал Юха Метсола. Всё это голкиперы, которые ниже Плешкова. Так что габариты — важный фактор, но ключевой — всё-таки работа плюс талант», — приводит слова Светлова Russia-hockey.ru.

«Сочи» после 30 матчей имеют в активе 16 очков и замыкают турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче южане встретятся с «Локомотивом» дома 22 ноября в 19:30 мск.