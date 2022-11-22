Прошкин рассказал про неудачную серию «Салавата» в последних матчах

Двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион России Виталий Прошкин, отыгравший семь сезонов в «Салавате Юлаеве», рассказал о неудачной серии уфимского клуба в последних матчах. Напомним, «Салават» в последних пяти матчах потерпел пять поражений.

«Спады, конечно, бывают у всех. Если помните, и на старте сезона уфимцы буксовали, но потом разогнались так, что у болельщиков началась эйфория. Возможно, поэтому сейчас такие переживания. Но так, к примеру, и СКА после мощного начала чемпионата сейчас довольно часто терпит поражения. Сезон длинный, сейчас это всё не критично. Поэтому переживать болельщикам «Салавата» из-за поражений не стоит. Расстраиваться – да, поддерживать команду – да, но уж точно не впадать в отчаяние. Главное, чтобы не было негатива. Да, тренерский штаб команды пока не так опытен в этой роли, но зато у него есть огромный игроцкий опыт. Так что нельзя допускать паники, надо работать и возвращать ту игру, которая раньше приносила победы.

Козлов создал симпатичную команду, без звёзд. И, возможно, тот хоккей, в который играет «Салават», физически подсадил его – отсюда и череда поражений. Теперь посмотрим, как Виктор будет выводить команду из пике, это тоже опыт», — сказал Прошкин в интервью Betonmobile.ru.

«Салават Юлаев» после 32 матчей набрал 41 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут на выезде с «Металлургом» 23 ноября.