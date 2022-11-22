Р. Ротенберг: Мичков, наверное, лучший в мире игрок по чувству гола

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал про подготовку и развитие игрока системы СКА Матвея Мичкова и оценил чувство гола у 17-летнего форварда.

«Какой план развития по Мичкову? В первую очередь ему нужно подтянуть физику. Нет смысла ему сейчас играть за молодёжку, он перерос это. У него сейчас прогресс идёт, всё идёт по плану.



Восстановление после травмы было тяжёлое, очень долгое. Он прошёл достаточно серьёзный курс реабилитации и до сих пор до конца ещё не пришёл в себя, но с каждым днём всё лучше.



Должна быть наработана физика, как у Капризова или как у Мартена Сан-Луи. Я вот всегда говорю Мичкову: «Ноги видел у Мартена Сан-Луи?»

Чувство гола у него колоссальное. Он, наверное, лучший в мире игрок по чувству гола. Он всегда там, где шайба, забьёт. Но должна быть физика, он должен понять, что всё идёт через работу.



Здесь пример Капризова, всё через работу только. Если он наберёт такую массу, как у Капризова, то всё будет по-другому», – сказал Ротенберг YouTube-каналу «Скользкий Лёд».

Мичков провёл восемь матчей в ВХЛ за «СКА-Неву», в которых забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи.