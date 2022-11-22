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В «Тракторе» объяснили подписание контракта с защитником системы «Колорадо»

В «Тракторе» объяснили подписание контракта с защитником системы «Колорадо»
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Генеральный директор клуба Иван Савин объяснил причины подписания контракта с 28-летним канадским защитником Робертом Хэмилтоном. С хоккеистом заключили договор на два года — до конца сезона-2023/2024.

«В лице защитника Роберта Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надёжно в своей зоне. Нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков. Последние пять сезонов Хэмилтон провел в АХЛ и в двух из них близко подбирался к рубежу в 30 набранных очков. Уже в конце этой недели он прибудет в расположение команды», — приводит слова Савина официальный телеграм-канал «Трактора».

Отметим, что минувший сезон Хэмилтон провёл в системе «Колорадо Эвеланш». Всё время защитник играл в Американской хоккейной лиге, выступая за «Колорадо Иглз» — фарм-клуб «лавин». За 48 матчей он записал на свой счёт 27 (6+21) результативных действий. В нынешнем сезоне Хэмилтон сыграл 12 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

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