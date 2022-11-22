«Северсталь» объявила об уходе Никиты Хлыстова. В клубе осталось 10 защитников

Череповецкая «Северсталь» объявила об уходе защитника Никиты Хлыстова. Контракт расторгли по соглашению сторон, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

«Благодарим Никиту за работу и желаем успешного продолжения спортивной карьеры», — говорится в сообщении.

Ранее «Северсталь» поместила 29-летнего защитника в список отказов, однако его никто не забрал. Теперь у подопечных Андрея Разина осталось в команде 10 защитников.

Напомним, Хлыстов стал игроком череповецкого клуба в сезоне-2021/2022. За «Северсталь» защитник сыграл за два года в сумме 33 матча, в которых набрал 8 (2+6) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Хлыстов сыграл в 340 играх, в которых забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач при показателе полезности «-38».



Череповецкий клуб после 32 сыгранных матчей набрал 32 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «Северсталь» примет на своём льду московское «Динамо» в 19:00 мск сегодня, 22 ноября.