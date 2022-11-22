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ЦСКА заменил вратаря Рейдеборна после четырёх голов СКА за 14 минут

ЦСКА заменил вратаря Рейдеборна после четырёх голов СКА за 14 минут
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 4:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте матча, когда СКА выигрывал 3:0, защитник санкт-петербургской команды Игорь Ожиганов сделал длинный заброс в чужую зону. Игрок обороны Владислав Провольнев совершил грубую ошибку, не попав клюшкой по шайбе. Нападающий СКА Дамир Жафяров выкатился на ворота и смог переиграть голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна — 4:0.

После этого тренерский штаб московских армейцев принял решение заменить шведского вратаря на Александра Шарыченкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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