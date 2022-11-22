Лакросс-гол Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»

В Нижний Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
На шестой минуте Денис Венгрыжановский забил лакросс-гол. На 17-й минуте Кирилл Воронин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество нижнегородцев. На 25-й минуте Девин Броссо отыграл один гол. На 37-й минуте Максим Федотов забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 59-й минуте Николай Коваленко забил четвёртый гол, поразив пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 25 ноября в Мытищах сыграет с «Сочи». «Торпедо» 24 ноября примет ЦСКА.
- 22 ноября 2022
-
22:41
-
22:26
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
20:40
-
20:13
-
19:54
-
19:34
-
18:57
-
18:19
-
18:06
-
17:31
-
17:20
-
16:46
-
16:15
-
15:43
-
15:29
-
15:22
-
15:01
-
14:31
-
13:48
-
13:32
-
12:42
-
12:14
-
11:43
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:27
-
10:08
-
09:40