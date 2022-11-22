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Лакросс-гол Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»

Лакросс-гол Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»
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В Нижний Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Венгрыжановский (Виноградов, Марин) – 05:28 (5x5)   2:0 Воронин (Ян, Буренов) – 16:45 (4x3)   2:1 Броссо (Сомерби, Вуд) – 24:43 (5x5)   3:1 Федотов (Воронин, Кручинин) – 36:58 (5x5)   4:1 Коваленко (Ларионов, Кручинин) – 58:56 (en)

На шестой минуте Денис Венгрыжановский забил лакросс-гол. На 17-й минуте Кирилл Воронин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество нижнегородцев. На 25-й минуте Девин Броссо отыграл один гол. На 37-й минуте Максим Федотов забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 59-й минуте Николай Коваленко забил четвёртый гол, поразив пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 25 ноября в Мытищах сыграет с «Сочи». «Торпедо» 24 ноября примет ЦСКА.

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