Лакросс-гол Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»

В Нижний Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

На шестой минуте Денис Венгрыжановский забил лакросс-гол. На 17-й минуте Кирилл Воронин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество нижнегородцев. На 25-й минуте Девин Броссо отыграл один гол. На 37-й минуте Максим Федотов забросил третью шайбу в ворота китайской команды. На 59-й минуте Николай Коваленко забил четвёртый гол, поразив пустые ворота.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 25 ноября в Мытищах сыграет с «Сочи». «Торпедо» 24 ноября примет ЦСКА.