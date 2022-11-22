Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА. Это его вторая победа за семь встреч

СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА. Это его вторая победа за семь встреч
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (4:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв (Гусев, Хайруллин) – 00:28 (5x5)   2:0 Гусев (Хайруллин, Воробьёв) – 02:16 (5x5)   3:0 Бардаков (Ожиганов, Камалов) – 07:20 (5x5)   4:0 Жафяров (Ожиганов, Глотов) – 13:36 (5x5)   5:0 Жафяров (Яшкин, Ожиганов) – 23:55 (5x5)   5:1 Карнаухов (Григоренко, Плотников) – 26:46 (5x5)   5:2 Каменев (Мамин) – 28:40 (5x5)   6:2 Яшкин – 48:50 (5x5)

На первой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На третьей минуте Никита Гусев удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Адама Рейдеборна. На 14-й минуте Дамир Жафяров довёл счёт до крупного, а на 24-й минуте оформил дубль — 5:0. На 27-й минуте Павел Карнаухов отыграл один гол. На 29-й минуте Владислав Каменев с передачи Максима Мамина забил второй гол ЦСКА. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин забросил шестую шайбу СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо». СКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 24 ноября.

Новость по теме
СКА забил ЦСКА второй гол после кошмарной ошибки вратаря Рейдеборна
Новость по теме
ЦСКА заменил вратаря Рейдеборна после четырёх голов СКА за 14 минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022