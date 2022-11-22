СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА. Это его вторая победа за семь встреч

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (4:0, 1:2, 1:0).
На первой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На третьей минуте Никита Гусев удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Адама Рейдеборна. На 14-й минуте Дамир Жафяров довёл счёт до крупного, а на 24-й минуте оформил дубль — 5:0. На 27-й минуте Павел Карнаухов отыграл один гол. На 29-й минуте Владислав Каменев с передачи Максима Мамина забил второй гол ЦСКА. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин забросил шестую шайбу СКА.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо». СКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 24 ноября.
- 22 ноября 2022
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