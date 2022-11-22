Защитник «Торпедо» Марин публично извинился перед Ларионовым и командой

Защитник «Торпедо» Марк Марин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:1) публично извинился перед главным тренером Игорем Ларионовым и всей командой.

«Парни, тренерский штаб, вратари, хочу перед вами извиниться за ошибку в конце. Единолично повёл себя, у нас команда на первом месте. Такого больше не повторится», — сказал Марин.

Видео момента можно посмотреть с 1:40.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Торпедо».

Отметим, что «Торпедо», проводившее матч регулярного чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный», одержало победу. Хозяева забросили четыре шайбы, пропустив лишь один гол от «Куньлуня». Эта победа стала для нижегородцев шестой в последних семи встречах.