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Лучший бомбардир и снайпер «Филадельфии» пропустит две недели из-за травмы

Лучший бомбардир и снайпер «Филадельфии» пропустит две недели из-за травмы
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны пропустит от 10 до 14 дней из-за травмы верхней части тела, полученной в недавнем матче с «Бостон Брюинз» (1:4), сообщает пресс-служба лиги. Конечны в текущем сезоне провёл 17 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков. Нападающий является лучшим снайпером и бомбардиром команды.

«Для нас это чудовищная дыра в составе. Но имеем то, что имеем. Наступает время для других парней показать себя», — цитирует главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Напомним, в лазарете «Филадельфии» находятся ещё три ключевых хоккеиста команды: Джеймс ван Римсдайк (выбыл до середины декабря из-за травмы пальца), Шон Кутюрье (пропустит 3-4 месяца после операции на спине) и Кэм Аткинсон, не принявший участия в матчах текущего сезона.

«Филадельфия» после 19 матчей текущего сезона занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Лётчики» потерпели семь поражений подряд.

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