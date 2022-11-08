«Статистика — мусор». В чём секрет успеха «Филадельфии», играющей как аутсайдер НХЛ

Летом «Филадельфия» заслуженно считалась командой, вдрызг проигравшей межсезонье. Они не смогли завлечь в свой лагерь Джонни Годро: хотя «лётчики» считались вторым или третьим приоритетом для Джонни, им не удалось расчистить место под потолком. В прошлом году команда потратила слишком много активов на усиление, оказавшееся неудачным; травмированный весь год Эллис, размен Гостисбера с доплатой на притягивающего «минусы» Ристолайнена, чудовищный трансфер ветерана Яндла, собравшего «-47».

Команда потеряла капитана и многолетнего символа Клода Жиру, летом приобретя лишь реабилитировавшего себя в «Каролине» Тони Деанджело и силовика Николя Делорье. Однако главный трансфер команды был на скамейке — «Филадельфию» возглавил Джон Торторелла, который в прошлом сезоне был телеэкспертом. Некоторым казалось, что время старомодного тренера закончилось, однако «лётчики» решили рискнуть.

Хотя генменеджер и президент «Филадельфии» — Чак Флетчер, на него всё-таки оказывают влияние ветераны клуба, остающиеся в команде на должностях-синекурах (да, такое бывает не только в КХЛ). Люди, чья карьера проходила в «Хулиганах с Броуд-стрит», ценят характер, габариты и жёсткость выше, чем технику и мастерство. За этот подход «лётчиков» летом клевали почти все, потому что в современной НХЛ, как кажется многим, это уже не работает.

Джон Торторелла Фото: AP/TASS

Уже на первой пресс-конференции Тортс дал понять всем, что в Пенсильвании его старый подход сильно меняться не будет: «Я думаю, что одним из самых важных качеств главного тренера является умение выстраивать структуру при игре без шайбы. Суть в том, что я хочу, чтобы команда была жёсткой. Всё, что с этим связано, начинается с изучения игры без шайбы. Когда ты входишь в раздевалку, там должны быть вера и твёрдость. Мы должны стать более толстокожими».



Толстокожесть должна была помочь и с учётом того, что лучший игрок команды Шон Кутюрье старт сезона пропускал из-за травмы — из-за этого первые игры не проводил и снайпер Кэм Аткинсон, Торторелле уже прекрасно знакомый по «Коламбусу». Из-за травм в составе «Филадельфии» фигурировало много вчерашних студентов, парней из фарм-клуба и подобранных с драфта отказов игроков.

Однако вся эта удивительная банда прямо сейчас начала сезон с 14 очков в 11 играх: 63,6% набранных очков — пока что пятый результат в Восточной конференции. Пока прогнозы насчёт «Филадельфии» не сбываются — правда, если верить продвинутой статистике, никаких «лётчиков» в зоне плей-офф быть не должно. Их метрики чудовищны:

xG в среднем за 60 минут — 2,01 (31-е место в лиге, хуже только «Аризона»);

допущенные xG в среднем за 60 минут – 3,38 (31-е место в лиге, хуже только «Анахайм»);

бросковая статистика Corsi For % — 37,2% (31-е место в лиге);

созданные опасные моменты за матч — 8,5 (31-е место в лиге);

допущенные опасные моменты за матч — 15,9 (31-е место в лиге).

Однако есть один человек в НХЛ, который в продвинутую статистику абсолютно не верит — сам Торторелла. «Я думаю, что большинство аналитических метрик — мусор. Я доверяю тому, что вижу сам», — говорил тренер в конце октября. Торторелловский «Коламбус», правда, всегда был как минимум крепким середняком по указанным выше метрикам, а были и сезоны, когда «мундиры» входили в топ-3 лиги по созданным ожидаемым голам.

Картер Харт Фото: AP/TASS

Так что же пока является главным секретом успеха «Филадельфии»? Феноменальная форма вратаря. Картер Харт в начале своей карьеры уже успел очаровать и разочаровать болельщиков и экспертов. Самый перспективный канадский вратарь со времен Кэри Прайса провёл сильный дебютный сезон в лиге, вслед за которым последовали чудовищный провал в ковидном чемпионате (87,7% сейвов) и довольно средняя прошлая регулярка.

По продвинутым метрикам Харт — лучший вратарь НХЛ прямо сейчас. Он спас команду от 16,8 ожидаемых голов за восемь матчей (то есть от двух дополнительных шайб каждую игру!), отражает 96,7% опасных бросков (на 2% лучше ближайшего конкурента), а также 95,8% бросков в равных составах (тоже первый результат в лиге).



Зависимость нынешней «Филадельфии» от игры Харта даже превосходит прошлогодние уровни «Рейнджерс». Сменщик канадца Феликс Сандстрём, который вынужденно занял место бэкапа после призыва в армию Ивана Федотова, пока не смог выиграть ни одного матча в сезоне.



«Ни одна команда не может побеждать со средненькой игрой вратаря. Эта группа игроков всё ещё учится правильной игре в защите, хотя мы и прогрессируем. Картер был ключом к победе», — говорил Торторелла после одной из побед «Филадельфии». Несмотря на эту ситуацию, журналист The Athletic Чарли О’Коннор иносказательно отмечает, что «Флайерз» предоставляют сопернику много хороших шансов забить гол, но крайне мало именно стопроцентных. Полных провалов в обороне на старте сезона было мало, и это всё-таки заслуга Тортореллы.

Однако сам тренер не очень доволен тем, что его команду переигрывают: несмотря на всю репутацию жёсткого оборонительного тренера, клубы Тортореллы предпочитали диктовать игру и перебрасывать оппонентов. Как говорил сам Тортс времён чемпионства с «Тампой»: «Мы не хотим откатываться назад. Мы не хотим даже учиться этому. Только вперёд — и на полной скорости». Прошло почти 20 лет, но философия тренера с этих времён не сильно изменилась, осталось только научиться лучше применять её в новой команде.

Эпизод из матча «Филадельфии» Фото: AP/TASS

Как уже говорилось выше, «лётчикам» пока очень мешает большое количество травм. Из-за них вне игры пока ещё и Джеймс ван Римсдайк, который неплохо начал этот сезон. Возвращение в состав того же Кутюрье, обладателя «Селке», уже должно помочь прибавить на обеих сторонах площадки. Независимо от того, сдуется ли «Филадельфия» в следующих матчах или нет, проект Тортореллы — один из самых интересных в современной НХЛ, почти полностью попавшей под власть новомодных трендов.