Сергачёв: надо играть на максимуме, потому что фанаты отдали деньги, я не могу их подвести

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв считает, что каждый матч нужно играть на максимуме возможностей, потому что болельщики платят деньги за билеты. Уроженец Нижнекамска рассказал, по кому больше всего скучает в Америке.

«Конечно, поддержка трибун важна, потому что иногда бывают игры, когда ничего не происходит, а фанаты всё равно тянут команду вперёд. И тебя это заряжает, плюс само ощущение, когда ты понимаешь, что на игру пришли посмотреть 20 тысяч человек. Расслабляться нельзя. Нужно играть на максимуме, потому что люди на трибунах отдали деньги, чтобы посмотреть игру, и я не могу их подвести. Или, например, кто-то пришёл на свой первый матч, и я должен показать, на что способен, сделать матч запоминающимся. Это дополнительная мотивация.

По каким вещам из России скучаю? Скучал больше не по вещам, а по людям — родителям, друзьям. И, естественно, по природе. Когда приезжаю в Россию, перезагружаюсь и сразу расслабляюсь. Красивая природа, чистый воздух, особое ощущение, что ты дома. А потом возвращаюсь в Штаты, и всё — голова только в работе, и так семь-восемь месяцев тренируюсь», — цитирует защитника Men Today.

24-летний защитник в текущем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых отметился 18 (4+14) результативными баллами. «Тампа-Бэй» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.