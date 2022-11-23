Илья Воробьёв стал шестым главным тренером в истории КХЛ, достигшим 300 побед

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Хозяева одержали непростую победу со счётом 2:1. Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для наставника магнитогорцев Ильи Воробьёва эта победа стала 300-й в рамках Континентальной хоккейной лиги. Специалист стал лишь шестым тренером в истории КХЛ, достигшим такой отметки.
Остальные пять главных тренеров:
1. Дмитрий Квартальнов — 515;
2. Олег Знарок — 438;
3. Владимир Крикунов — 374;
4. Зинэтула Билялетдинов — 360;
5. Игорь Никитин – 310.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
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