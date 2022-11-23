Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о сюрпризе от сына Малкина в раздевалке команды

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о сюрпризе от сына Малкина в раздевалке команды
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о сюрпризе для Евгения Малкина. Перед 1000-м матчем россиянина в раздевалку зашёл сын Малкина, Никита, и зачитал фамилии игроков, которые должны были сыграть в стартовой пятёрке.

«Я могу только представить себя шестилетним ребёнком, входящим в хоккейную раздевалку к профессиональным игрокам. Думаю, что он проделал потрясающую работу.

Вы могли видеть чистые эмоции в раздевалке не только у Джино и Никиты, но и у всей команды. Это то, что мне нравится в этих игроках, они просто заботятся друг о друге. Какой особенный момент! Я думаю, это то, чем Джино и Никита будут дорожить до конца своей жизни», — приводит слова Салливана официальный сайт «Питтсбурга».

Новость по теме
Малкин — о сюрпризе сына: надеюсь, однажды он будет играть в НХЛ и я сделаю то же для него
«Воплощение бегемота! Если бы он не был таким…» Реакция Америки на 1000-й матч Малкина «Воплощение бегемота! Если бы он не был таким…» Реакция Америки на 1000-й матч Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022