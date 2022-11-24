«Детройт» забрал с драфта отказов вратаря Хелльберга. Две недели назад его взял «Сиэтл»
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» забрал с драфта отказов шведского голкипера Магнуса Хелльберга, о чём сообщил на официальном сайте.
31-летний вратарь в 2022 году совершил уже пятый переход. В апреле экс-голкипер «Сочи» стал игроком «Детройта», однако провёл там лишь один матч, пропустив три шайбы. В июле он заключил однолетнее соглашение с «Сиэтлом», но затем оказался на драфте отказов, откуда его после травмы Кэма Тальбо забрала «Оттава». Там он принял участие в матче с «Далласом» (4:2).
9 ноября уже «Оттава» выставила шведа на драфт отказов, и его снова забрал «Сиэтл», но Магнус так и не провёл ни одной игры за «Кракен» в текущем сезоне. Теперь же Хелльберг замкнул интересную цепочку, вернувшись в «Детройт».
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