«Детройт» забрал с драфта отказов вратаря Хелльберга. Две недели назад его взял «Сиэтл»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» забрал с драфта отказов шведского голкипера Магнуса Хелльберга, о чём сообщил на официальном сайте.



31-летний вратарь в 2022 году совершил уже пятый переход. В апреле экс-голкипер «Сочи» стал игроком «Детройта», однако провёл там лишь один матч, пропустив три шайбы. В июле он заключил однолетнее соглашение с «Сиэтлом», но затем оказался на драфте отказов, откуда его после травмы Кэма Тальбо забрала «Оттава». Там он принял участие в матче с «Далласом» (4:2).



9 ноября уже «Оттава» выставила шведа на драфт отказов, и его снова забрал «Сиэтл», но Магнус так и не провёл ни одной игры за «Кракен» в текущем сезоне. Теперь же Хелльберг замкнул интересную цепочку, вернувшись в «Детройт».

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