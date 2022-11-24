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50 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон»

50 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Айлендерс» смогли отправить в ворота гостей три безответных шайбы, что позволило им отпраздновать уверенную победу. Дубль за «островитян» оформил Жан-Габриэль Пажо, ещё одну шайбу забросил Себастьян Ахо.

Примечательно, что ворота команды хозяев защищал россиянин Илья Сорокин, совершивший 50 сейвов. Другой голкипер из России Семён Варламов участие в матче не принимал. За «Рейнджерс» также выступал защитник Александр Романов, не сумевший отметиться результативными действиями за 19.07 на льду. Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин также не сумел отметиться результативными действиями за 11.21 на льду

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пажо (Паризе, Пелеч) – 24:33 (4x5)   2:0 Пажо (Барзал, Ли) – 26:39 (5x4)   3:0 Ахо (Вальстрём, Сизикас) – 36:56 (5x5)

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

За хозяев отличился Даги Хэмилтон. У победителей свои шайбы забросили Джон Таварес и Понтус Хольмберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер) – 11:41 (5x5)   0:2 Хольмберг (Керфут) – 14:03 (5x5)   1:2 Хэмилтон (Шарангович, Зеттерлунд) – 54:52 (5x5)
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