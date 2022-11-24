Овечкин эмоционально отреагировал на 790-й гол за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный гол в овертайме и эмоционально отпраздновал 10-ю шайбу в текущем сезоне. 37-летний российский нападающий стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 25 шайб в дополнительное время.

ВИДЕО

После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска.