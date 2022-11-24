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Церемония празднования 1000-го матча Малкина в НХЛ с участием жены и сына хоккеиста

Церемония празднования 1000-го матча Малкина в НХЛ с участием жены и сына хоккеиста
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Перед началом матча прошла торжественная церемония в честь 1000-го матча в НХЛ российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина. На церемонии присутствовали жена и сын хоккеиста. На кубе под сводами дворца показали видео с памятными моментами выступлений Малкина за «Питтсбург», включая завоевание трёх Кубков Стэнли и церемонию драфта, на котором россиянина выбрали под общим вторым номером. Также в видео были запечатлены поздравления родителей Малкина с этим достижением.

ВИДЕО

Отметим, что Малкин забил победный буллит в матче и был признан первой звездой встречи.

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