Малкин — об эмоциях от недавних событий: последние три дня я плачу ежедневно

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём эмоциональном состоянии после очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов, а решающий буллит забросил россиянин.
Напомним, что перед недавней встречей с «Чикаго Блэкхоукс» сын Малкина Никита втайне от отца зашёл в раздевалку команды и зачитал фамилии хоккеистов, которые появятся на льду в стартовых пятёрках. Сегодня, 24 ноября, на игре с «Флэймз» присутствовал самый результативный русский защитник в истории НХЛ Сергей Гончар, с которым Евгений выходил на лёд в «Питтсбурге».
«Последние три дня я плачу ежедневно», — цитирует Малкина журналист Тейлор Хаасе.
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