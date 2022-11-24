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Игроки «Питтсбурга» вышли на раскатку перед матчем с «Калгари» в майках с фамилией Малкина

Игроки «Питтсбурга» вышли на раскатку перед матчем с «Калгари» в майках с фамилией Малкина
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Перед матчем состоялась торжественная церемония в честь 1000-го матча в НХЛ российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. На раскатку перед матчем все хоккеисты «Пингвинз» вышли в майке с 71-м номером и фамилией Малкина на спине.

Фото: соцсети «Питтсбурга»

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Российский нападающий принёс победу «Питтсбургу», реализовав послематчевый буллит. Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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