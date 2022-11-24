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«Не хотелось, чтобы кто-то, кроме Джино, выиграл матч». Кросби — о победном броске Малкина

«Не хотелось, чтобы кто-то, кроме Джино, выиграл матч». Кросби — о победном броске Малкина
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби порадовался за партнёра по команде российского нападающего Евгения Малкина. Россиянин забил победный буллит в матче с «Калгари» (2:1 Б). Перед матчем прошла торжественная церемония в честь 1000-го матча россиянина в НХЛ с участием жены и сына хоккеиста.

«Это было прекрасно. Не хотелось, чтобы кто-то ещё имел возможность выиграть эту игру. Весь вечер был потрясающим, весь день – последние несколько дней, если честно… Рад видеть, как Малкин забивает буллит и приносит победу», — цитирует Кросби пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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