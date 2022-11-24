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«Он показывает лучший хоккей, когда ставки высоки». Салливан — о победном броске Малкина

«Он показывает лучший хоккей, когда ставки высоки». Салливан — о победном броске Малкина
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился эмоциями от победного буллита в исполнении российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина в матче с «Калгари». Перед матчем прошла торжественная церемония в честь 1000-го матча россиянина в НХЛ с участием его сына и жены.

«Он не тушуется на такой большой сцене. Он показывает свой лучший хоккей, когда ставки высоки… Он талант своего поколения. Малкин очень конкурентоспособен. Невозможно придумать более подходящего окончания его празднования 1000-й игры. Он забил буллит и выиграл нам матч», — цитирует тренера пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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