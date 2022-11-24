Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда

«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда
Комментарии

«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В сезоне-2022/2023 форвард провёл за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-8». Нападающий заработал 12 штрафных минут.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего нападающего 508 матчей, в которых форвард набрал 199 очков — забросил 65 шайб и отдал 134 результативные передачи. Показатель полезности составил «-58». Форвард записал на свой счёт 145 минут штрафного времени. До «Сибири» Шенфельд выступал в Континентальной хоккейной лиге за такие команды, как магнитогорский «Металлург», тольяттинская «Лада» и нижегородское «Торпедо».

За что им платят деньги? 7 форвардов КХЛ, у которых до сих пор 0 голов в сезоне За что им платят деньги? 7 форвардов КХЛ, у которых до сих пор 0 голов в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022