«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В сезоне-2022/2023 форвард провёл за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-8». Нападающий заработал 12 штрафных минут.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего нападающего 508 матчей, в которых форвард набрал 199 очков — забросил 65 шайб и отдал 134 результативные передачи. Показатель полезности составил «-58». Форвард записал на свой счёт 145 минут штрафного времени. До «Сибири» Шенфельд выступал в Континентальной хоккейной лиге за такие команды, как магнитогорский «Металлург», тольяттинская «Лада» и нижегородское «Торпедо».