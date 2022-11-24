«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда
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«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Антона Шенфельда, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
В сезоне-2022/2023 форвард провёл за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-8». Нападающий заработал 12 штрафных минут.
Всего в КХЛ на счету 29-летнего нападающего 508 матчей, в которых форвард набрал 199 очков — забросил 65 шайб и отдал 134 результативные передачи. Показатель полезности составил «-58». Форвард записал на свой счёт 145 минут штрафного времени. До «Сибири» Шенфельд выступал в Континентальной хоккейной лиге за такие команды, как магнитогорский «Металлург», тольяттинская «Лада» и нижегородское «Торпедо».
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