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«Их голы были какими-то странными». Овечкин прокомментировал тяжёлую победу над «Флайерз»

«Их голы были какими-то странными». Овечкин прокомментировал тяжёлую победу над «Флайерз»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». «Столичные» дважды отыгрывались в ходе встречи и смогли вырвать победу в овертайме.

«Эти два очка важны. Мы сражались, были в тяжёлом положении, но хорошо, что мы боролись и заработали два очка.

Мы верим в себя с первой минуты. Мы пропустили два, я думаю, неудачных гола, но это было как-то странно, потому что большую часть времени мы были в зоне атаки. У них было полшанса — и они забивали. Было немного тяжело, но мы держимся», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

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