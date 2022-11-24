«Их голы были какими-то странными». Овечкин прокомментировал тяжёлую победу над «Флайерз»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». «Столичные» дважды отыгрывались в ходе встречи и смогли вырвать победу в овертайме.
«Эти два очка важны. Мы сражались, были в тяжёлом положении, но хорошо, что мы боролись и заработали два очка.
Мы верим в себя с первой минуты. Мы пропустили два, я думаю, неудачных гола, но это было как-то странно, потому что большую часть времени мы были в зоне атаки. У них было полшанса — и они забивали. Было немного тяжело, но мы держимся», — приводит слова Овечкина Washington Post.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
- 24 ноября 2022
-
12:55
-
12:43
-
12:29
-
12:19
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:19
-
10:57
-
10:46
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:09
-
09:51
-
09:39
-
09:24
-
09:07
-
08:58
-
08:39
-
08:24
-
08:11
-
07:58
-
07:55
-
07:42
-
07:40
-
07:21
-
07:18
-
07:09
-
07:06
-
06:57
-
06:41