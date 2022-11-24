«Хватит, да хватит!» Партнёры Малкина сжали россиянина в объятиях после победного гола

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Победный буллит в матче на счету россиянина Евгения Малкина. Сразу после победного броска одноклубники россиянина принялись поздравлять Малкина и сжимать его в объятиях. В какой-то момент эти объятия стали слишком крепкими и Малкин попросил партнёров быть полегче с поздравлениями и прекратить обнимания.
«Хватит, да хватит!» — прокричал Малкин одноклубникам.
Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Перед началом матча проводилась торжественная церемония в честь преодоления Малкиным рубежа в 1000 матчей в НХЛ.
- 24 ноября 2022
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:51
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:12
-
12:55
-
12:43
-
12:29
-
12:19
-
12:15
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:19
-
10:57
-
10:46
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:09
-
09:51
-
09:39
-
09:24
-
09:07
-
08:58
-
08:39
-
08:24
-
08:11
-
07:58