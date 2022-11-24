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«Хватит, да хватит!» Партнёры Малкина сжали россиянина в объятиях после победного гола

«Хватит, да хватит!» Партнёры Малкина сжали россиянина в объятиях после победного гола
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Победный буллит в матче на счету россиянина Евгения Малкина. Сразу после победного броска одноклубники россиянина принялись поздравлять Малкина и сжимать его в объятиях. В какой-то момент эти объятия стали слишком крепкими и Малкин попросил партнёров быть полегче с поздравлениями и прекратить обнимания.

«Хватит, да хватит!» — прокричал Малкин одноклубникам.

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Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Перед началом матча проводилась торжественная церемония в честь преодоления Малкиным рубежа в 1000 матчей в НХЛ.

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