Бронзовый призёр Олимпийских игр пополнил состав «Куньлуня»
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Состав «Куньлунь Ред Стар» пополнил форвард национальной сборной Словакии Томаш Юрчо, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона.
Юрчо имеет опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне Томаш провёл 17 игр в регулярной сезоне за астанинский «Барыс», в которых набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф он сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы.
Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0).
Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз».
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