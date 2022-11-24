Бронзовый призёр Олимпийских игр пополнил состав «Куньлуня»

Состав «Куньлунь Ред Стар» пополнил форвард национальной сборной Словакии Томаш Юрчо, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона.

Юрчо имеет опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне Томаш провёл 17 игр в регулярной сезоне за астанинский «Барыс», в которых набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф он сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы.

Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0).

Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз».