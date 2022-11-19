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Посол КНР: сборная России по хоккею — всегда самая сильная во всём мире

Посол КНР: сборная России по хоккею — всегда самая сильная во всём мире
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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что считает сборную России по хоккею самой сильной в мире, и оценил игру «Куньлуня».

«Мы хорошо знаем, что российская команда в хоккее — всегда самая сильная во всём мире. Китайский «Куньлунь Ред Стар» — это молодая команда, но сейчас она добилась больших успехов при помощи наших российских друзей.

Думаю, что наши другие команды, возможно, китайская футбольная сборная может приехать в Россию, провести вместе с вашей сборной матч и получить полезный опыт для подготовки наших специалистов, тренеров и спортсменов», — цитирует Ханьхуэя ТАСС.

17 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах.

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