Посол КНР: сборная России по хоккею — всегда самая сильная во всём мире

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что считает сборную России по хоккею самой сильной в мире, и оценил игру «Куньлуня».
«Мы хорошо знаем, что российская команда в хоккее — всегда самая сильная во всём мире. Китайский «Куньлунь Ред Стар» — это молодая команда, но сейчас она добилась больших успехов при помощи наших российских друзей.
Думаю, что наши другие команды, возможно, китайская футбольная сборная может приехать в Россию, провести вместе с вашей сборной матч и получить полезный опыт для подготовки наших специалистов, тренеров и спортсменов», — цитирует Ханьхуэя ТАСС.
17 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах.
- 19 ноября 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
22:49
-
22:41
-
22:21
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:31
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
19:48
-
19:41
-
19:21
-
19:13
-
18:50
-
18:37
-
18:32
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:46
-
17:41
-
17:22