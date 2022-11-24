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Форвард московского «Динамо» получил 5+20, минчане трижды реализовали большинство

Форвард московского «Динамо» получил 5+20, минчане трижды реализовали большинство
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В Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает одноклубников из Москвы. Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

В концовке второго периода нападающий московского «Динамо» Владислав Михайлов был удалён до конца матча за удар в голову форварда минчан Седрика Пакетта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После удаления хозяева, уступающие 1:2, забросили три шайбы в большинстве. Во втором периоде отличились Владимир Алистров, Роман Горбунов. В начале третьего периода заброшенной шайбой отметился Виталий Пинчук.

Следующий матч минское «Динамо» также проведёт с одноклубниками из Москвы 28 ноября в гостях.

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