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«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв СКА в овертайме

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв СКА в овертайме
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Василия Глотова. На 17-й минуте счёт сравнял форвард гостей Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме победу ярославскому клубу принёс форвард Артур Каюмов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Хуснутдинов (Жафяров, Глотов) – 07:19 (5x4)   1:1 Красковский (Рафиков, Алексеев) – 16:52 (5x5)   1:2 Каюмов (Шалунов) – 63:55 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч СКА проведёт в гостях с «Торпедо» 26 ноября. «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».

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