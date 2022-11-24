«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв СКА в овертайме

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Василия Глотова. На 17-й минуте счёт сравнял форвард гостей Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме победу ярославскому клубу принёс форвард Артур Каюмов.

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Следующий матч СКА проведёт в гостях с «Торпедо» 26 ноября. «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».