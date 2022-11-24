Тренер «Северстали» Разин: хотелось бы найти специалиста по «Витязю»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:2) и оценил состояние голкипера клуба Дмитрия Шугаева.

«Все всё понимали. «Витязь» — наш конкурент за место в восьмёрке. Очень важная игра, тем более у нас сегодня вышел молодой вратарь. В том году он так же дебютировал. Хотелось бы найти специалиста по «Витязю». Ребята молодцы. Сыграли строго, в обороне много переловили на себя. Конечно, не без ошибок, но их было сегодня минимальное количество. Победа очень хорошая. Победа дорогая. Спасибо болельщикам.



Шугаев выбыл на долгий период? Шугаев получил травму в прошлой игре в первом периоде. Два остальных периода он играл на обезболивающих, поэтому ему спасибо. Пока прогноз неутешительный. Мы ждём Самонова. Мы не форсируем, сезон длинный. Мы не хотим, чтобы он усугубил свою травму. Дождёмся его оптимальных кондиций, будем играть теми, кто есть. В прошлом году у нас тоже была тяжёлая ситуация, когда Влад Подъяпольский травмировался. И все думали, как мы будем играть Шугаев – Шостак. Потом тоже была ситуация, когда все вратари были на травме. Ребята из «Алмаза» играли. Тем лучше для них, пусть проявляют себя. Для нас это стресс, для них это опыт.



Будем ли как-то отдельно работать с молодыми вратарями? Конечно же, тренер по вратарям с ними разговаривает. Не только с молодыми. Что-то рассказывает, по-своему настраивает. Я во вратарской кухне мало разбираюсь. Моя задача – угадать с вратарём, а натренировать и настроить – задача Андрея Борисовича [Карпина]», — приводит слова Разина официальная группа «Северстали» «ВКонтакте».

После победы череповецкий клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с «Авангардом» 26 ноября.