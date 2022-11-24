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Буцаев: период или полтора «Витязь» не понимал, в какой плоскости находится

Буцаев: период или полтора «Витязь» не понимал, в какой плоскости находится
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итоги проигранного матча с «Северсталью» (2:3) и рассказал про то, что подмосковный клуб последние три матча завершает в овертайме.

«Северсталь» с победой! Такие матчи нужно начинать совсем по-другому, не так, как мы сделали это сегодня. Период или полтора мы не понимали, в какой плоскости мы находимся, поэтому соперник играл агрессивнее, быстрее. Где-то уже во второй половине у нас начало хоть что-то получаться. Сегодняшняя победа «Северстали» закономерна, череповчане больше хотели выиграть.

Мы сегодня не использовали очень много факторов, которые проговаривали перед игрой. Когда ты не выполняешь установку на игру, всегда получается такой результат.

Почему так получилось, что «Витязь» предыдущие три матча завершил в овертайме? Конечно, в такие моменты приходится доставать лишние эмоции, тратить дополнительные силы. Мы сегодня не просили делать ничего неординарного в игре, наоборот, сыграть как можно проще. Заставить соперника бегать за шайбой, больше его разворачивать. К сожалению, мы это не сделали», — цитирует Буцаева официальная группа «Северстали» «ВКонтакте».

«Витязь» после поражения опустился на восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея 37 очков в активе.

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