Р. Ротенберг — о пропущенном голе в ОТ: это не объяснить, не было никакой логики в моменте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2 ОТ) и рассказал про гол, пропущенный питерцами в овертайме.

«Много эмоций отдали с ЦСКА. Ребята молодцы, проявили волю, старались сыграть в нашу игру, наносили много бросков. Где-то могло не хватить свежести забить, здорово сыграл вратарь. Отличная команда «Локомотив», отлично играет в обороне, организованная и обученная команда. Допустили ошибку в овертайме, обязательно разберём и подготовимся к следующей игре.

В чём ошибка? Хоккей – игра ошибок. Многие ребята у нас серьёзно болели, поймали вирус, играют на антибиотиках, кто-то возвращается после болезни. Не все ещё 100% готовы, но все играют, проявляют силу духа в каждом моменте. Такие ситуации бывают, главное – правильно реагировать. Это наши лидеры, не будем искать виноватых. Делаем шаг вперёд, не допустим таких ошибок в будущем.

Чтобы взламывать эшелонированную оборону соперника, надо где-то убрать лишний пас, больше бросать. Сегодня феноменально сыграл Исаев, очень хороший вратарь. Он агрессивно играет, выкатывается, можно похитрее бросить, где-то в противоход, где-то на добивание пойти, забить гол с мясом. Надо уметь играть в таких матчах, когда тяжело взламывается оборона. Мы это не раз преодолевали, не хватило свежести на завершении. После такой игры с ЦСКА ребята смогли выжать из себя всё, что было. В третьем периоде надо было забивать, когда мы доминировали. Но лучше с первой секунды действовать на результат, будем к этому стремиться. Секретов нет, это работа и дисциплина, больше играть на гол.

Камалов? У нас все играют на пределе, бьются в полную. Травмы – часть хоккея, у нас много травмированных на сегодня, много болеет. У всех команд схожая ситуация. Надо больше брать игру на себя, есть шанс проявить себя, когда другие не играют. Содержанием игры довольны, смогли сыграть организованно, не допустить ошибок в обороне. В плей-офф не будет овертайма «три на три», только «пять на пять». Нужно улучшать все детали и выходить на пик к плей-офф.

В овертайме «три на три» на первый план выходит индивидуальное мастерство игроков. Открываться друг под друга, игра с шайбой, задача – выиграть первое вбрасывание, а дальше наносить броски, когда игрок уверен на 100%, что будет гол, иначе мы отдаём шайбу сопернику. Будем улучшать нашу игру. Сегодняшний момент не объяснить, бывают такие ситуации, когда случаются необъяснимые ошибки. Но это хоккей, поэтому его интересно смотреть. Не было никакой логики в этом моменте – соперник сломал клюшку, можно было принимать разные решения в этой ситуации и забить гол. А получили ровно наоборот. И наш вратарь был практически без работы весь третий период. Нужно уметь играть такие матчи, это непросто для вратарей. Каждому надо добавить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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