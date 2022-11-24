Никитин: Бочарову не хватает стабильности. Ему нужно переломить ситуацию

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы в матче со СКА (2:1 ОТ) оценил игру хоккеистов клуба — Рушана Рафикова и Ивана Бочарова.

«Тяжёлый матч. И мы, и СКА могли и выиграть, и проиграть. В овертайме были более удачливы. Ребята молодчики, много хороших моментов сделали, перетерпели, в атаке создавали. Обоюдоострая игра, две команды хотели выиграть, мы были удачливее в овертайме.

Рафиков играет в ключевые моменты. Сломалась клюшка, вроде запустился механизм, и ребята со СКА сразу ошиблись. Хоккей – непредсказуемая штука, неприятность может в любую сторону обернуться. Получилось, что она нам на руку сыграла. Вот сегодня выиграли, все скажут – Рушан молодчик. А если бы проиграли, все бы заметили, что у него клюшка сломалась. Он громче всех радовался после гола? Понимал, что без клюшки тяжело будет обороняться «три на три».

Сегодня у нас было три большинства, третье не получилось. Во втором моменты были. Может, ребят немного напрягла ответственность в ключевом моменте матча. Иногда ответственность сковывает, когда начинаешь думать о результате, тяжело импровизировать. Думаю, в этом причина, где-то не хватает опыта играть в таких моментах не просто на результат, а на интуиции, чем отличаются большие мастера.

Исаев играет больше Бочарова? Не маятник качнулся, мы прагматично выбираем, планируем. Сейчас Ванька сосредоточен больше на работе, есть вратарские нюансы, которые отрабатываются. Мы посчитали, что сейчас нужно определённую базу заложить, чтобы переломить ситуацию, которая складывается. Но это не имеет отношения к маятнику. Это то, что мы верим, что можем помочь Ивану найти свою игру. Он уже сыграл несколько хороших игр, но пока не хватает стабильности», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.