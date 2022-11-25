Вратарь «Вегаса» Томпсон — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Вратарь «Вегаса» Логан Томпсон — главный претендент на приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование по итогам четверти сезона. В голосовании приняли участие 14 журналистов, которые выбрали по пять претендентов на приз. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.



25-летний голкипер «Голден Найтс» назван главным претендентом на приз лучшему новичку (62 балла, 11 первых мест). Вратарь провёл за «рыцарей» 14 матчей, в которых одержал 11 побед и продемонстрировал процент отражённых бросков 92,5% при коэффициенте надёжности 2,3.



На втором месте оказался форвард «Сиэтла» Мэтти Бенирс (52 балла, два первых места). У 20-летнего игрока 14 (6+8) очков в 20 играх. 20-летний нападающий провёл 20 игр за «Кракен».

Третье место по итогам голосования журналистов занял центральный нападающий «Оттавы» Шейн Пинто (35 баллов, одно первое место). У 22-летнего игрока девять (8+1) очков в 19 играх текущего сезона НХЛ за «Сенаторз».