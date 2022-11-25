«Барыс» проведёт матч со «Спартаком» в форме, разработанной ко дню рождения клуба

«Барыс» проведёт матч с московским «Спартаком» в альтернаривной форме, разработанной к дню рождения клуба, сообщает пресс-служба астанинского клуба. Матч пройдёт 25 ноября в Астане на стадионе «Барыс-Арена». Начало встречи – в 16:30 мск.

26 ноября хоккейный клуб «Барыс» будет отмечать своё 23-летие. Базовыми элементами маек стали достопримечательности из 23 городов Казахстана. На форме можно будет увидеть силуэты космодрома «Байконур», монумента «Шахтёрская Слава», мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, подвесной мост в городе Семей и многие другие знаменитые места и здания Казахстана.

Права на видео принадлежат ХК «Барыс». Посмотреть видео можно на Youtube-канале ХК «Барыс».

В текущем сезоне «Барыс» после 34 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занимает девятое место в таблице Восточной конференции.