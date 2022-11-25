«Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту». Захаркин о возрастном пике игроков

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин рассказал, что современные хоккеисты хорошо следят за своим телом, что позволяет им дольше оставаться конкурентоспособными и сохранять игровую форму.
«Конечно, сейчас средний возраст успешного хоккеиста сдвигается. Более возрастные хоккеисты способны показывать хоккей хорошего качества. Но я думаю, что всё равно в среднем лучший возраст от 24 до 32–33 лет.
Это пик. Но есть исключения. Есть хоккеисты, которые демонстрируют выдающиеся результаты в более молодом возрасте; есть те, кто в более зрелом возрасте выходит на свой максимум.
В целом, я думаю, возраст всё равно отодвигается, потому что хоккеисты становятся более профессиональными, больше следят за питанием, за индивидуальной подготовкой. Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту, который необходим для того, чтобы продлить свою жизнь в хоккее», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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