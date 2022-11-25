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В каком возрасте лучше всего играть в хоккей – исследование «Чемпионата»

Гретцки — стереотипный, Руа и Ягр — уникумы. Исследование про идеальный возраст хоккеиста
Егор Бульчук
В каком возрасте лучше всего играть в хоккей
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Средние цифры предсказуемы, но в последнее время меняются, а настоящие звёзды никогда не укладываются во временные рамки.

«Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет. А дальше дело пойдёт на лад», – писал представитель немецкого «потерянного поколения» Эрих Мария Ремарк. Но в хоккее и половина обозначенного срока даётся непросто. И если за пределами льда, как учит дешёвая беллетристика, жизнь в 40-50-60 лет только начинается, то внутри хоккейной коробки идёт на спад уже к тридцати. Или нет? В собственном исследовании пытаемся определить идеальный возраст для профессиональных занятий хоккеем.

26 лет и 3 месяца – средний возраст игрока КХЛ

«Золотое» хоккейное десятилетие приходится на третий десяток жизни мужчины. Этот – вполне очевидный – вывод можно сделать, рассчитав средний возраст в командах КХЛ. Ни в одном из коллективов планка не превышает значение «30».

Западная конференция

№ п/пКомандаСредний возрастКол-во игроков 30+Кол-во игроков 35+
1.«Торпедо»22,69 года31
2.«Северсталь»23,56 года00
3.«Локомотив»25 лет40
4.«Динамо» Москва25,51 года60
5.«Сочи»25,61 года50
6.«Спартак»25,68 года61
7.ЦСКА25,96 года50
8.СКА26 лет71
9.«Витязь»26,18 года120
10.«Динамо» Минск26,46 года62
11.«Куньлунь»27,93 года73

Средний возраст игроков Западной конференции составляет 25,5 года. Статистическая разница между ЦСКА и СКА ещё более микроскопическая, чем буквенная. В «Северстали» нет ни одного тридцатилетнего. Самая молодая команда лиги – «Торпедо».

«Я скажу, что здесь можно рассматривать с двух сторон, – двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков анализируют преимущества и недостатки, которые даёт нижегородцам молодость. – Первое – опыт, конечно, имеет значение. То, как с повышенной ответственностью справятся молодые ребята, выступающие кто первый сезон, кто второй, – это вопрос. Опыт приобретается с течением времени и количеством совершённых ошибок.

Второй момент: молодая команда в плей-офф будет очень быстро восстанавливаться. Но, с другой стороны, в плей-офф идёт достаточно жёсткая борьба, без прокатов. И как ребята смогут под этим давлением, при игре кость в кость себя проявить именно в плане характера? Здесь главное, чтобы не дрогнули. Сейчас команда в физическом плане находится в очень хорошей форме. Общаюсь с ребятами внутри коллектива, они говорят, что находятся в своей лучшей физической форме за всё время карьеры».

Восточная конференция

№ п/пКомандаСредний возрастКол-во игроков 30+Кол-во игроков 35+
1.«Барыс»25,92 года40
2.«Салават Юлаев»26,24 года44
3.«Сибирь»26,35 года60
4.«Амур»26,41 года61
5.«Трактор»26,46 года71
6.«Нефтехимик»26,58 года61
7.«Авангард»27,56 года71
8.«Адмирал»27,65 года90
9.«Ак Барс»27,7 года93
10.«Автомобилист»28,24 года140
11.«Металлург»28,56 года111

Средний возраст игроков Восточной конференции составляет 27,06 года. «Ак Барс», несмотря на присутствие Шипачёва, Радулова, Войнова и других ветеранов, вовсе не выбивается из общего ряда. Самые возрастные команды Востока – «Автомобилист» и «Металлург» – держатся в изголовье турнирной таблицы.

Лучший бомбардир екатеринбургского клуба и всей лиги, 30-летний Брукс Мэйсек, видит плюсы у разных возрастов. «Я думаю, когда ты уже взрослый игрок, то лучше понимаешь, как всё работает, – говорит немец канадского происхождения. – Ты становишься профессионалом на льду и за его пределами. Конечно, с возрастом появляется зрелость. Когда тебе уже за тридцать, понимаешь, что впереди остаётся не так много лет в хоккее, что через несколько лет можешь закончить. И тогда стараешься отдавать на льду всё, что у тебя есть.

Любой (возраст. – Прим. «Чемпионата») имеет свои достоинства. Когда ты молод, можешь наблюдать за происходящим вокруг, анализировать, учиться у партнёров по команде, получать так много информации, как только можешь. Между 18 и 24-25 годами ты полон сил, можешь пытаться пробиться в НХЛ. С 25-26 лет наступает твой расцвет как игрока, а в ещё более зрелом возрасте ты проводишь каждую игру так, будто она последняя».

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«Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту»

Экс-тренер сборной России, «Салавата Юлаева», СКА и ЦСКА Игорь Захаркин почти совпадает с Мэйсеком в математических оценках. Сравнивая настоящее с прошлым, Захаркин видит изменения: «Конечно, сейчас средний возраст успешного хоккеиста сдвигается. Более возрастные хоккеисты способны показывать хоккей хорошего качества. Но я думаю, что всё равно в среднем лучший возраст от 24 до 32-33 лет. Это пик. Но есть исключения. Есть хоккеисты, которые демонстрируют выдающиеся результаты в более молодом возрасте; есть те, кто в более зрелом возрасте выходит на свой максимум.

В целом, я думаю, возраст всё равно отодвигается, потому что хоккеисты становятся более профессиональными, больше следят за питанием, за индивидуальной подготовкой. Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту, который необходим для того, чтобы продлить свою жизнь в хоккее».

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Коньков, завершивший спортивную карьеру в 37 лет, тоже отмечает повышенное стремление современных хоккеистов держать себя в тонусе. «Всё зависит от подготовки, от того, в каком состоянии ты держишь тело, что ты ешь, как ты тренируешься, какой у тебя режим восстановления, — говорит Сергей. – Только от этого. Если ты занимаешься собой, то уже достаточное количество примеров есть, которые показали, что до сорока лет ты можешь на хорошем уровне выступать без каких-либо ограничений. А если ты не готовишься и каждый раз начинаешь предсезонку с нуля, то это будет сказываться. Многие ребята уже прекрасно поняли, что, только следя за своим здоровьем, можно достигать результата. Сейчас сильно поменялся подход к тренировочному процессу.

Если брать физиологию, то многие достигают пика в 22-27 лет. Другое дело, что ментальность может немного задерживаться. Мои лучшие годы были, наверное, с 27-28 лет и вплоть до самого конца карьеры, когда и физическая, и ментальная составляющие были едины.

В хоккее очень важно обрести внутреннее спокойствие, не дёргаться, быть уверенным в том, что ты делаешь. Не всем это удаётся с 20 лет. Опять же, все разные. У многих ребят даже в 18 лет получается показывать очень зрелый хоккей. Сейчас вплоть до 35 лет можно поддерживать великолепную физическую форму. Я знаю, что многие хоккеисты за 35 относятся к себе настолько трепетно и находятся в такой форме, в какой они не были даже в 25 лет».

Сергей Коньков

Сергей Коньков

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

При этом хоккеистов старше 35 лет в КХЛ не набралось бы даже на одну команду – их всего 20. А вот прослойка игроков в возрасте от 30 до 35 лет выглядит достаточно массовой: 83 человека на Востоке и 61 – на Западе. Примечательно, что многие из ветеранов в разные отрезки чемпионата ощутимо подтаскивали свои команды: 37-летний Брэндон Ип лидирует в списке лучших бомбардиров «Куньлуня», 35-летний Илья Проскуряков провёл несколько блестящих матчей за «Трактор», 33-летний Стефан Да Коста – ближайший соперник Мэйсека по количеству набранных очков.

«Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты»

Но отдельные факторы – например, влияние команды на игрока – не поддаются счёту. «У каждого вратаря свой путь. Если Третьяк начинал – я уж не помню – в 17 лет? – но он начинал в великой команде, где был такой хороший запас прочности. Сегодня таких команд практически нет, и молодому вратарю очень сложно сразу выйти на ведущие роли, – рассказывает бывший голкипер, заслуженный тренер России Юрий Новиков. – Сказать, какой возраст? Это очень сложно и индивидуально. Но ясно, что 18-летний вратарь отличается от 22-летнего. Потому что с каждым годом появляется больше опыта, а опыт для вратаря – это очень важный момент. С возрастом вратарь становится увереннее, у него появляются своя подготовка и манера игры. Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты. Пример – это, конечно, Кошечкин. Это вообще выдающийся случай, уникальный. Василий — такой молодец, что не сдаётся и является для нас, в общем-то, величайшим вратарём нашего чемпионата».

Василий Кошечкин

Василий Кошечкин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В конце марта Кошечкину исполнится 40 лет. Старше него среди партнёров и соперников по КХЛ только один человек – Данис Зарипов, который близится к своему 42-му дню рождения. При всём уважении, назвать что Кошечкина, что Зарипова игроками, которые сегодня делают разницу, невозможно. Но правда и в том, что по-настоящему великим хоккеистам тесно в каких-либо временных рамках.

27-летний Яромир Ягр был почти эквивалентен 34-летнему. Патрик Руа выдал два лучших сезона ближе к сорокалетию. Марио Лемье вернуться на уровень себя молодого не помешал даже рак, а Александр Овечкин начал терять темп уже после 23.

ИгрокТри лучших регулярных сезонаВозраст
Уэйн Гретцки212 (92+120) очков, 208 (73+135) очков, 215 (52+163) очков21 год, 24 года, 25 лет
Марио Лемье199 (85+114) очков, 168 (70+98) очков, 161 (69+92) очко22 года, 23 года, 30 лет
Яромир Ягр144 (62+82) очка, 127 (44+83) очков, 123 (54+69) очка24 года, 27 лет, 34 года
Александр Овечкин106 (52+54) очков, 112 (65+47) очков, 109 (50+59) очков20 лет, 22 года, 23 года
Патрик Руа2,21 пропущенного гола в среднем за матч; 1,94 пропущенного гола в среднем за матч; 2,18 пропущенного гола в среднем за матч35 лет, 36 лет, 37 лет

Как ни парадоксально, ближе всех к общепризнанным возрастным стандартам Уэйн Гретцки – самый великий персонаж в хоккейной истории. Перейдя пик в 25 лет, он заметно сбавил обороты впоследствии, а на самом финише карьеры и вовсе демонстрировал резко отрицательную полезность. Где-то мы можем видеть подобное и сейчас, не правда ли?

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