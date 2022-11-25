Гретцки — стереотипный, Руа и Ягр — уникумы. Исследование про идеальный возраст хоккеиста

«Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет. А дальше дело пойдёт на лад», – писал представитель немецкого «потерянного поколения» Эрих Мария Ремарк. Но в хоккее и половина обозначенного срока даётся непросто. И если за пределами льда, как учит дешёвая беллетристика, жизнь в 40-50-60 лет только начинается, то внутри хоккейной коробки идёт на спад уже к тридцати. Или нет? В собственном исследовании пытаемся определить идеальный возраст для профессиональных занятий хоккеем.
26 лет и 3 месяца – средний возраст игрока КХЛ
«Золотое» хоккейное десятилетие приходится на третий десяток жизни мужчины. Этот – вполне очевидный – вывод можно сделать, рассчитав средний возраст в командах КХЛ. Ни в одном из коллективов планка не превышает значение «30».
Западная конференция
|№ п/п
|Команда
|Средний возраст
|Кол-во игроков 30+
|Кол-во игроков 35+
|1.
|«Торпедо»
|22,69 года
|3
|1
|2.
|«Северсталь»
|23,56 года
|0
|0
|3.
|«Локомотив»
|25 лет
|4
|0
|4.
|«Динамо» Москва
|25,51 года
|6
|0
|5.
|«Сочи»
|25,61 года
|5
|0
|6.
|«Спартак»
|25,68 года
|6
|1
|7.
|ЦСКА
|25,96 года
|5
|0
|8.
|СКА
|26 лет
|7
|1
|9.
|«Витязь»
|26,18 года
|12
|0
|10.
|«Динамо» Минск
|26,46 года
|6
|2
|11.
|«Куньлунь»
|27,93 года
|7
|3
Средний возраст игроков Западной конференции составляет 25,5 года. Статистическая разница между ЦСКА и СКА ещё более микроскопическая, чем буквенная. В «Северстали» нет ни одного тридцатилетнего. Самая молодая команда лиги – «Торпедо».
«Я скажу, что здесь можно рассматривать с двух сторон, – двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков анализируют преимущества и недостатки, которые даёт нижегородцам молодость. – Первое – опыт, конечно, имеет значение. То, как с повышенной ответственностью справятся молодые ребята, выступающие кто первый сезон, кто второй, – это вопрос. Опыт приобретается с течением времени и количеством совершённых ошибок.
Второй момент: молодая команда в плей-офф будет очень быстро восстанавливаться. Но, с другой стороны, в плей-офф идёт достаточно жёсткая борьба, без прокатов. И как ребята смогут под этим давлением, при игре кость в кость себя проявить именно в плане характера? Здесь главное, чтобы не дрогнули. Сейчас команда в физическом плане находится в очень хорошей форме. Общаюсь с ребятами внутри коллектива, они говорят, что находятся в своей лучшей физической форме за всё время карьеры».
Восточная конференция
|№ п/п
|Команда
|Средний возраст
|Кол-во игроков 30+
|Кол-во игроков 35+
|1.
|«Барыс»
|25,92 года
|4
|0
|2.
|«Салават Юлаев»
|26,24 года
|4
|4
|3.
|«Сибирь»
|26,35 года
|6
|0
|4.
|«Амур»
|26,41 года
|6
|1
|5.
|«Трактор»
|26,46 года
|7
|1
|6.
|«Нефтехимик»
|26,58 года
|6
|1
|7.
|«Авангард»
|27,56 года
|7
|1
|8.
|«Адмирал»
|27,65 года
|9
|0
|9.
|«Ак Барс»
|27,7 года
|9
|3
|10.
|«Автомобилист»
|28,24 года
|14
|0
|11.
|«Металлург»
|28,56 года
|11
|1
Средний возраст игроков Восточной конференции составляет 27,06 года. «Ак Барс», несмотря на присутствие Шипачёва, Радулова, Войнова и других ветеранов, вовсе не выбивается из общего ряда. Самые возрастные команды Востока – «Автомобилист» и «Металлург» – держатся в изголовье турнирной таблицы.
Лучший бомбардир екатеринбургского клуба и всей лиги, 30-летний Брукс Мэйсек, видит плюсы у разных возрастов. «Я думаю, когда ты уже взрослый игрок, то лучше понимаешь, как всё работает, – говорит немец канадского происхождения. – Ты становишься профессионалом на льду и за его пределами. Конечно, с возрастом появляется зрелость. Когда тебе уже за тридцать, понимаешь, что впереди остаётся не так много лет в хоккее, что через несколько лет можешь закончить. И тогда стараешься отдавать на льду всё, что у тебя есть.
Любой (возраст. – Прим. «Чемпионата») имеет свои достоинства. Когда ты молод, можешь наблюдать за происходящим вокруг, анализировать, учиться у партнёров по команде, получать так много информации, как только можешь. Между 18 и 24-25 годами ты полон сил, можешь пытаться пробиться в НХЛ. С 25-26 лет наступает твой расцвет как игрока, а в ещё более зрелом возрасте ты проводишь каждую игру так, будто она последняя».
«Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту»
Экс-тренер сборной России, «Салавата Юлаева», СКА и ЦСКА Игорь Захаркин почти совпадает с Мэйсеком в математических оценках. Сравнивая настоящее с прошлым, Захаркин видит изменения: «Конечно, сейчас средний возраст успешного хоккеиста сдвигается. Более возрастные хоккеисты способны показывать хоккей хорошего качества. Но я думаю, что всё равно в среднем лучший возраст от 24 до 32-33 лет. Это пик. Но есть исключения. Есть хоккеисты, которые демонстрируют выдающиеся результаты в более молодом возрасте; есть те, кто в более зрелом возрасте выходит на свой максимум.
В целом, я думаю, возраст всё равно отодвигается, потому что хоккеисты становятся более профессиональными, больше следят за питанием, за индивидуальной подготовкой. Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту, который необходим для того, чтобы продлить свою жизнь в хоккее».
Коньков, завершивший спортивную карьеру в 37 лет, тоже отмечает повышенное стремление современных хоккеистов держать себя в тонусе. «Всё зависит от подготовки, от того, в каком состоянии ты держишь тело, что ты ешь, как ты тренируешься, какой у тебя режим восстановления, — говорит Сергей. – Только от этого. Если ты занимаешься собой, то уже достаточное количество примеров есть, которые показали, что до сорока лет ты можешь на хорошем уровне выступать без каких-либо ограничений. А если ты не готовишься и каждый раз начинаешь предсезонку с нуля, то это будет сказываться. Многие ребята уже прекрасно поняли, что, только следя за своим здоровьем, можно достигать результата. Сейчас сильно поменялся подход к тренировочному процессу.
Если брать физиологию, то многие достигают пика в 22-27 лет. Другое дело, что ментальность может немного задерживаться. Мои лучшие годы были, наверное, с 27-28 лет и вплоть до самого конца карьеры, когда и физическая, и ментальная составляющие были едины.
В хоккее очень важно обрести внутреннее спокойствие, не дёргаться, быть уверенным в том, что ты делаешь. Не всем это удаётся с 20 лет. Опять же, все разные. У многих ребят даже в 18 лет получается показывать очень зрелый хоккей. Сейчас вплоть до 35 лет можно поддерживать великолепную физическую форму. Я знаю, что многие хоккеисты за 35 относятся к себе настолько трепетно и находятся в такой форме, в какой они не были даже в 25 лет».
Сергей Коньков
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru
При этом хоккеистов старше 35 лет в КХЛ не набралось бы даже на одну команду – их всего 20. А вот прослойка игроков в возрасте от 30 до 35 лет выглядит достаточно массовой: 83 человека на Востоке и 61 – на Западе. Примечательно, что многие из ветеранов в разные отрезки чемпионата ощутимо подтаскивали свои команды: 37-летний Брэндон Ип лидирует в списке лучших бомбардиров «Куньлуня», 35-летний Илья Проскуряков провёл несколько блестящих матчей за «Трактор», 33-летний Стефан Да Коста – ближайший соперник Мэйсека по количеству набранных очков.
«Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты»
Но отдельные факторы – например, влияние команды на игрока – не поддаются счёту. «У каждого вратаря свой путь. Если Третьяк начинал – я уж не помню – в 17 лет? – но он начинал в великой команде, где был такой хороший запас прочности. Сегодня таких команд практически нет, и молодому вратарю очень сложно сразу выйти на ведущие роли, – рассказывает бывший голкипер, заслуженный тренер России Юрий Новиков. – Сказать, какой возраст? Это очень сложно и индивидуально. Но ясно, что 18-летний вратарь отличается от 22-летнего. Потому что с каждым годом появляется больше опыта, а опыт для вратаря – это очень важный момент. С возрастом вратарь становится увереннее, у него появляются своя подготовка и манера игры. Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты. Пример – это, конечно, Кошечкин. Это вообще выдающийся случай, уникальный. Василий — такой молодец, что не сдаётся и является для нас, в общем-то, величайшим вратарём нашего чемпионата».
Василий Кошечкин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В конце марта Кошечкину исполнится 40 лет. Старше него среди партнёров и соперников по КХЛ только один человек – Данис Зарипов, который близится к своему 42-му дню рождения. При всём уважении, назвать что Кошечкина, что Зарипова игроками, которые сегодня делают разницу, невозможно. Но правда и в том, что по-настоящему великим хоккеистам тесно в каких-либо временных рамках.
27-летний Яромир Ягр был почти эквивалентен 34-летнему. Патрик Руа выдал два лучших сезона ближе к сорокалетию. Марио Лемье вернуться на уровень себя молодого не помешал даже рак, а Александр Овечкин начал терять темп уже после 23.
|Игрок
|Три лучших регулярных сезона
|Возраст
|Уэйн Гретцки
|212 (92+120) очков, 208 (73+135) очков, 215 (52+163) очков
|21 год, 24 года, 25 лет
|Марио Лемье
|199 (85+114) очков, 168 (70+98) очков, 161 (69+92) очко
|22 года, 23 года, 30 лет
|Яромир Ягр
|144 (62+82) очка, 127 (44+83) очков, 123 (54+69) очка
|24 года, 27 лет, 34 года
|Александр Овечкин
|106 (52+54) очков, 112 (65+47) очков, 109 (50+59) очков
|20 лет, 22 года, 23 года
|Патрик Руа
|2,21 пропущенного гола в среднем за матч; 1,94 пропущенного гола в среднем за матч; 2,18 пропущенного гола в среднем за матч
|35 лет, 36 лет, 37 лет
Как ни парадоксально, ближе всех к общепризнанным возрастным стандартам Уэйн Гретцки – самый великий персонаж в хоккейной истории. Перейдя пик в 25 лет, он заметно сбавил обороты впоследствии, а на самом финише карьеры и вовсе демонстрировал резко отрицательную полезность. Где-то мы можем видеть подобное и сейчас, не правда ли?
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