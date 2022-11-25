Гретцки — стереотипный, Руа и Ягр — уникумы. Исследование про идеальный возраст хоккеиста

«Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет. А дальше дело пойдёт на лад», – писал представитель немецкого «потерянного поколения» Эрих Мария Ремарк. Но в хоккее и половина обозначенного срока даётся непросто. И если за пределами льда, как учит дешёвая беллетристика, жизнь в 40-50-60 лет только начинается, то внутри хоккейной коробки идёт на спад уже к тридцати. Или нет? В собственном исследовании пытаемся определить идеальный возраст для профессиональных занятий хоккеем.

26 лет и 3 месяца – средний возраст игрока КХЛ

«Золотое» хоккейное десятилетие приходится на третий десяток жизни мужчины. Этот – вполне очевидный – вывод можно сделать, рассчитав средний возраст в командах КХЛ. Ни в одном из коллективов планка не превышает значение «30».

Западная конференция

№ п/п Команда Средний возраст Кол-во игроков 30+ Кол-во игроков 35+ 1. «Торпедо» 22,69 года 3 1 2. «Северсталь» 23,56 года 0 0 3. «Локомотив» 25 лет 4 0 4. «Динамо» Москва 25,51 года 6 0 5. «Сочи» 25,61 года 5 0 6. «Спартак» 25,68 года 6 1 7. ЦСКА 25,96 года 5 0 8. СКА 26 лет 7 1 9. «Витязь» 26,18 года 12 0 10. «Динамо» Минск 26,46 года 6 2 11. «Куньлунь» 27,93 года 7 3

Средний возраст игроков Западной конференции составляет 25,5 года. Статистическая разница между ЦСКА и СКА ещё более микроскопическая, чем буквенная. В «Северстали» нет ни одного тридцатилетнего. Самая молодая команда лиги – «Торпедо».

«Я скажу, что здесь можно рассматривать с двух сторон, – двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков анализируют преимущества и недостатки, которые даёт нижегородцам молодость. – Первое – опыт, конечно, имеет значение. То, как с повышенной ответственностью справятся молодые ребята, выступающие кто первый сезон, кто второй, – это вопрос. Опыт приобретается с течением времени и количеством совершённых ошибок.

Второй момент: молодая команда в плей-офф будет очень быстро восстанавливаться. Но, с другой стороны, в плей-офф идёт достаточно жёсткая борьба, без прокатов. И как ребята смогут под этим давлением, при игре кость в кость себя проявить именно в плане характера? Здесь главное, чтобы не дрогнули. Сейчас команда в физическом плане находится в очень хорошей форме. Общаюсь с ребятами внутри коллектива, они говорят, что находятся в своей лучшей физической форме за всё время карьеры».

Восточная конференция

№ п/п Команда Средний возраст Кол-во игроков 30+ Кол-во игроков 35+ 1. «Барыс» 25,92 года 4 0 2. «Салават Юлаев» 26,24 года 4 4 3. «Сибирь» 26,35 года 6 0 4. «Амур» 26,41 года 6 1 5. «Трактор» 26,46 года 7 1 6. «Нефтехимик» 26,58 года 6 1 7. «Авангард» 27,56 года 7 1 8. «Адмирал» 27,65 года 9 0 9. «Ак Барс» 27,7 года 9 3 10. «Автомобилист» 28,24 года 14 0 11. «Металлург» 28,56 года 11 1

Средний возраст игроков Восточной конференции составляет 27,06 года. «Ак Барс», несмотря на присутствие Шипачёва, Радулова, Войнова и других ветеранов, вовсе не выбивается из общего ряда. Самые возрастные команды Востока – «Автомобилист» и «Металлург» – держатся в изголовье турнирной таблицы.

Лучший бомбардир екатеринбургского клуба и всей лиги, 30-летний Брукс Мэйсек, видит плюсы у разных возрастов. «Я думаю, когда ты уже взрослый игрок, то лучше понимаешь, как всё работает, – говорит немец канадского происхождения. – Ты становишься профессионалом на льду и за его пределами. Конечно, с возрастом появляется зрелость. Когда тебе уже за тридцать, понимаешь, что впереди остаётся не так много лет в хоккее, что через несколько лет можешь закончить. И тогда стараешься отдавать на льду всё, что у тебя есть.

Любой (возраст. – Прим. «Чемпионата») имеет свои достоинства. Когда ты молод, можешь наблюдать за происходящим вокруг, анализировать, учиться у партнёров по команде, получать так много информации, как только можешь. Между 18 и 24-25 годами ты полон сил, можешь пытаться пробиться в НХЛ. С 25-26 лет наступает твой расцвет как игрока, а в ещё более зрелом возрасте ты проводишь каждую игру так, будто она последняя».

«Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту»

Экс-тренер сборной России, «Салавата Юлаева», СКА и ЦСКА Игорь Захаркин почти совпадает с Мэйсеком в математических оценках. Сравнивая настоящее с прошлым, Захаркин видит изменения: «Конечно, сейчас средний возраст успешного хоккеиста сдвигается. Более возрастные хоккеисты способны показывать хоккей хорошего качества. Но я думаю, что всё равно в среднем лучший возраст от 24 до 32-33 лет. Это пик. Но есть исключения. Есть хоккеисты, которые демонстрируют выдающиеся результаты в более молодом возрасте; есть те, кто в более зрелом возрасте выходит на свой максимум.

В целом, я думаю, возраст всё равно отодвигается, потому что хоккеисты становятся более профессиональными, больше следят за питанием, за индивидуальной подготовкой. Хоккеисты относятся к своему телу как к инструменту, который необходим для того, чтобы продлить свою жизнь в хоккее».

Коньков, завершивший спортивную карьеру в 37 лет, тоже отмечает повышенное стремление современных хоккеистов держать себя в тонусе. «Всё зависит от подготовки, от того, в каком состоянии ты держишь тело, что ты ешь, как ты тренируешься, какой у тебя режим восстановления, — говорит Сергей. – Только от этого. Если ты занимаешься собой, то уже достаточное количество примеров есть, которые показали, что до сорока лет ты можешь на хорошем уровне выступать без каких-либо ограничений. А если ты не готовишься и каждый раз начинаешь предсезонку с нуля, то это будет сказываться. Многие ребята уже прекрасно поняли, что, только следя за своим здоровьем, можно достигать результата. Сейчас сильно поменялся подход к тренировочному процессу.

Если брать физиологию, то многие достигают пика в 22-27 лет. Другое дело, что ментальность может немного задерживаться. Мои лучшие годы были, наверное, с 27-28 лет и вплоть до самого конца карьеры, когда и физическая, и ментальная составляющие были едины.

В хоккее очень важно обрести внутреннее спокойствие, не дёргаться, быть уверенным в том, что ты делаешь. Не всем это удаётся с 20 лет. Опять же, все разные. У многих ребят даже в 18 лет получается показывать очень зрелый хоккей. Сейчас вплоть до 35 лет можно поддерживать великолепную физическую форму. Я знаю, что многие хоккеисты за 35 относятся к себе настолько трепетно и находятся в такой форме, в какой они не были даже в 25 лет».

Сергей Коньков Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

При этом хоккеистов старше 35 лет в КХЛ не набралось бы даже на одну команду – их всего 20. А вот прослойка игроков в возрасте от 30 до 35 лет выглядит достаточно массовой: 83 человека на Востоке и 61 – на Западе. Примечательно, что многие из ветеранов в разные отрезки чемпионата ощутимо подтаскивали свои команды: 37-летний Брэндон Ип лидирует в списке лучших бомбардиров «Куньлуня», 35-летний Илья Проскуряков провёл несколько блестящих матчей за «Трактор», 33-летний Стефан Да Коста – ближайший соперник Мэйсека по количеству набранных очков.

«Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты»

Но отдельные факторы – например, влияние команды на игрока – не поддаются счёту. «У каждого вратаря свой путь. Если Третьяк начинал – я уж не помню – в 17 лет? – но он начинал в великой команде, где был такой хороший запас прочности. Сегодня таких команд практически нет, и молодому вратарю очень сложно сразу выйти на ведущие роли, – рассказывает бывший голкипер, заслуженный тренер России Юрий Новиков. – Сказать, какой возраст? Это очень сложно и индивидуально. Но ясно, что 18-летний вратарь отличается от 22-летнего. Потому что с каждым годом появляется больше опыта, а опыт для вратаря – это очень важный момент. С возрастом вратарь становится увереннее, у него появляются своя подготовка и манера игры. Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты. Пример – это, конечно, Кошечкин. Это вообще выдающийся случай, уникальный. Василий — такой молодец, что не сдаётся и является для нас, в общем-то, величайшим вратарём нашего чемпионата».

Василий Кошечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В конце марта Кошечкину исполнится 40 лет. Старше него среди партнёров и соперников по КХЛ только один человек – Данис Зарипов, который близится к своему 42-му дню рождения. При всём уважении, назвать что Кошечкина, что Зарипова игроками, которые сегодня делают разницу, невозможно. Но правда и в том, что по-настоящему великим хоккеистам тесно в каких-либо временных рамках.

27-летний Яромир Ягр был почти эквивалентен 34-летнему. Патрик Руа выдал два лучших сезона ближе к сорокалетию. Марио Лемье вернуться на уровень себя молодого не помешал даже рак, а Александр Овечкин начал терять темп уже после 23.

Игрок Три лучших регулярных сезона Возраст Уэйн Гретцки 212 (92+120) очков, 208 (73+135) очков, 215 (52+163) очков 21 год, 24 года, 25 лет Марио Лемье 199 (85+114) очков, 168 (70+98) очков, 161 (69+92) очко 22 года, 23 года, 30 лет Яромир Ягр 144 (62+82) очка, 127 (44+83) очков, 123 (54+69) очка 24 года, 27 лет, 34 года Александр Овечкин 106 (52+54) очков, 112 (65+47) очков, 109 (50+59) очков 20 лет, 22 года, 23 года Патрик Руа 2,21 пропущенного гола в среднем за матч; 1,94 пропущенного гола в среднем за матч; 2,18 пропущенного гола в среднем за матч 35 лет, 36 лет, 37 лет

Как ни парадоксально, ближе всех к общепризнанным возрастным стандартам Уэйн Гретцки – самый великий персонаж в хоккейной истории. Перейдя пик в 25 лет, он заметно сбавил обороты впоследствии, а на самом финише карьеры и вовсе демонстрировал резко отрицательную полезность. Где-то мы можем видеть подобное и сейчас, не правда ли?