Четвёртый номер драфта НХЛ — 2022 оформил дубль в своём втором матче в АХЛ

Сегодня в Калгари прошёл матч регулярного чемпионата АХЛ между фарм-клубами «Калгари» и «Сиэтла». Победу в матче одержал фарм-клуб «Флэймз» со счётом 4:3.

Дублем отметился четвёртый номер прошедшего драфта Шейн Райт. В первой шайбе в большинстве канадец шикарным броском поразил ближний угол ворот. Во втором голе Райт на скорости прошёл защиту соперника и отличным броском переиграл вратаря. Это вторая игра Райта в АХЛ, в первой он также смог отличиться. Ранее 18-летний нападающий провёл семь матчей в НХЛ и отметился лишь результативной передачей.

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«Сиэтл» выбрал талантливого нападающего на драфте 2022 года под общим четвёртым номером и сразу подписал с ним контракт новичка. Перед началом драфта многие эксперты считали Райта фаворитом, но в итоге он даже не попал в топ-3. Первым номером прошедшего драфта стал словацкий нападающий Юрай Слафковски.