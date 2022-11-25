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Черкас: в игре Самонова наблюдается регресс, его обмен на Подъяпольского логичен

Черкас: в игре Самонова наблюдается регресс, его обмен на Подъяпольского логичен
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас считает, что обмен голкипера Александра Самонова на вратаря Владислава Подъяпольского был логичным. Специалист считает, что в игре Самонова наблюдается регресс.

«Я очень внимательно наблюдаю за Самоновым. Может, травма ему помешала, которую он получил на старте сезона, начал вроде неплохо. Но, в целом, Александр перестал прогрессировать, расти, выручать команду. Вспомните хотя бы с «Магниткой», где даже четыре заброшенные шайбы не гарантировали СКА спокойную победу, вратарь питерцев умудрялся ошибаться, действовал неуверенно. И, наверное, это решение об его обмене логичное и правильное как для СКА, так и для самого Александра. Ему тоже надо перезагрузиться и начать показывать тот хоккей, благодаря которому его в своё время взяли в СКА, а потом и в сборную. Сейчас он действует очень ненадёжно. Что касается Подъяпольского, то он прошлый сезон сыграл здорово. Как в этом чемпионате – посмотрим!

Регресс Самонова связан с отсутствием конкуренции? Всё возможно, конкуренция всегда заставляет быть в тонусе. Ты знаешь, что если ошибёшься, то на твоем месте окажутся другие. То есть у хоккеиста повышаются требования к себе. Но я знаю, что были такие вратари, как Максим Соколов, которые не любили, когда второй вратарь дышит в спину, любили играть одни. Поэтому если клуб делал ставку на Соколова, то ему нужно было доверять», — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

Напомним, 14 ноября СКА объявил об обмене вратарями с «Северсталью». Как утверждал главный тренер череповецкой команды Андрей Разин, Самонов прибыл в клуб с травмой и пока не может принимать участие в играх. Подъяпольский уже дебютировал за СКА, проиграв оба матча за санкт-петербургский клуб.

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