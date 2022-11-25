Черкас: в игре Самонова наблюдается регресс, его обмен на Подъяпольского логичен

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас считает, что обмен голкипера Александра Самонова на вратаря Владислава Подъяпольского был логичным. Специалист считает, что в игре Самонова наблюдается регресс.

«Я очень внимательно наблюдаю за Самоновым. Может, травма ему помешала, которую он получил на старте сезона, начал вроде неплохо. Но, в целом, Александр перестал прогрессировать, расти, выручать команду. Вспомните хотя бы с «Магниткой», где даже четыре заброшенные шайбы не гарантировали СКА спокойную победу, вратарь питерцев умудрялся ошибаться, действовал неуверенно. И, наверное, это решение об его обмене логичное и правильное как для СКА, так и для самого Александра. Ему тоже надо перезагрузиться и начать показывать тот хоккей, благодаря которому его в своё время взяли в СКА, а потом и в сборную. Сейчас он действует очень ненадёжно. Что касается Подъяпольского, то он прошлый сезон сыграл здорово. Как в этом чемпионате – посмотрим!

Регресс Самонова связан с отсутствием конкуренции? Всё возможно, конкуренция всегда заставляет быть в тонусе. Ты знаешь, что если ошибёшься, то на твоем месте окажутся другие. То есть у хоккеиста повышаются требования к себе. Но я знаю, что были такие вратари, как Максим Соколов, которые не любили, когда второй вратарь дышит в спину, любили играть одни. Поэтому если клуб делал ставку на Соколова, то ему нужно было доверять», — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

Напомним, 14 ноября СКА объявил об обмене вратарями с «Северсталью». Как утверждал главный тренер череповецкой команды Андрей Разин, Самонов прибыл в клуб с травмой и пока не может принимать участие в играх. Подъяпольский уже дебютировал за СКА, проиграв оба матча за санкт-петербургский клуб.