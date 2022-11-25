Главный тренер «Спартака» рассказал, над чем работают его хоккеисты

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу москвичей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом». Красно-белые уверенно обыграли астанинскую команду со счётом 4:1. Хет-трик оформил американо-белорусский нападающий Шейн Принс. Российский форвард Александр Хохлачёв набрал три результативных балла, забросив шайбу и отдав две голевые передачи.

«Мы трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее. То, что мы много играли в позиционных атаках, а забили в контратаке — не парадокс, мы работаем над быстрым переходом. Атака сходу должна завершаться броском», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.

Напомним, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).