Овечкин громким криком настраивает команду на матч с «Калгари». Видео
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально настроил команду на встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».
В подтрибунном помещении 37-летний нападающий сначала дал пять форварду Конору Шири, а затем, увидев игрока атаки Ти Джея Оши, громко закричал. Американец, стуча об краги партнёров, подошёл к Овечкину, после чего хоккеисты исполнили классический предматчевый ритуал. Ти Джей и Александр неоднократно дали друг другу пять, а затем несколько раз ударились телами.
«Вперёд!» — прокричал Овечкин.
Отметим, что матч с «Калгари» — 22-й для Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущих встречах сезона форвард забил 10 голов и отдал девять результативных передач.
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