Овечкин сравнялся с легендой «Торонто» Кеоном по числу сыгранных матчей в регулярках НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К началу первого периода счёт не открыт — 0:0.

Для 37-летнего капитана «столичных» Александра Овечкина этот матч стал 1296-м в заокеанской карьере в рамках регулярных чемпионатов. Благодаря этому он вышел на 66-е место в истории лиги. Российский нападающий сравнялся с легендарным хоккеистом «Торонто Мэйпл Лифс» и членом Зала славы Дэйвом Кеоном и двукратным обладателем Кубка Стэнли Дастином Брауном, проведшим всю карьеру в «Лос-Анджелес Кингз».

Отметим, что в текущем сезоне Овечкин проводит свою 22-ю встречу. Он забил 10 голов и отдал девять результативных передач.