Овечкин повторил личный рекорд по передачам в матчах с клубами Западной конференции
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К началу второго периода счёт 1:0 в пользу «Кэпс».
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отдал результативную передачу. Этот ассист стал для 37-летнего форварда 16-м в карьере в матчах с «Калгари». Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин повторил личный рекорд по количеству результативных передач во встречах с клубами Западной конференции. Другой командой, в матчах с которой россиянин также сделал 16 ассистов, является «Анахайм Дакс».
Отметим, что шайбу забросил Ти Джей Оши.
Новость по темеОвечкин набрал 20-е очко в сезоне, отдав результативную передачу в матче с «Калгари»
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:16
-
00:09
-
00:01
- 25 ноября 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:02
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:45
-
21:39
-
21:29
-
21:20
-
20:57
-
20:32
-
20:05
-
19:42
-
19:32
-
19:13
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:45
-
17:21
-
16:58
-
16:28
-
15:40
Партнерский контент