Овечкин повторил личный рекорд по передачам в матчах с клубами Западной конференции

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К началу второго периода счёт 1:0 в пользу «Кэпс».

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отдал результативную передачу. Этот ассист стал для 37-летнего форварда 16-м в карьере в матчах с «Калгари». Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин повторил личный рекорд по количеству результативных передач во встречах с клубами Западной конференции. Другой командой, в матчах с которой россиянин также сделал 16 ассистов, является «Анахайм Дакс».

Отметим, что шайбу забросил Ти Джей Оши.