«Бостон» отыгрался с 0:2 и одолел «Каролину» в овертайме, у А. Свечникова — передача

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

На седьмой минуте Стефан Ноэсен, реализовав численное большинство, вывел «ураганов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Себастьян Ахо и Андрей Свечников. На 16-й минуте Еспери Котканиеми удвоил преимущество «Каролины». Под занавес второго периода Давид Крейчи отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Давид Пастрняк и Павел Заха. На 51-й минуте Крейчи оформил дубль. В овертайме Пастрняк принёс своей команде победу.