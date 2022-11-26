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«Бостон» отыгрался с 0:2 и одолел «Каролину» в овертайме, у А. Свечникова — передача

«Бостон» отыгрался с 0:2 и одолел «Каролину» в овертайме, у А. Свечникова — передача
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2022, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ноэсен (Ахо, Свечников) – 06:34 (5x4)   0:2 Котканиеми (Джарвис, Песке) – 15:05 (5x4)   1:2 Крейчи (Пастрняк, Заха) – 39:29 (5x5)   2:2 Крейчи (Заха, Фолиньо) – 50:27 (5x5)   3:2 Пастрняк – 63:19 (4x3)

На седьмой минуте Стефан Ноэсен, реализовав численное большинство, вывел «ураганов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Себастьян Ахо и Андрей Свечников. На 16-й минуте Еспери Котканиеми удвоил преимущество «Каролины». Под занавес второго периода Давид Крейчи отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Давид Пастрняк и Павел Заха. На 51-й минуте Крейчи оформил дубль. В овертайме Пастрняк принёс своей команде победу.

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